Путин о ядерной войне: Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут

Сочи, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никогда не поставит мир на грань кризиса для удовлетворения собственных целей. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 октября, на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

Путин подчеркнул, что поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего с труднопрогнозируемым результатом кризиса — это безответственная политика. Россия никогда не будет этим заниматься, сказал глава государства.

«Это плохая идея. Нагнетание обстановки, истерики — это не наш метод», — пояснил президент.

В то же время Россия готова ответить на любые посягательства на её суверенитет и само существование.

«У нас нет в нашей концепции превентивного удара. У нас только ответ на встречный удар. Мы будем применять оружие только тогда, когда удостоверимся, что потенциальный агрессор наносит удар по России», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что у России есть системы, фиксирующие в глобальном масштабе старты ракет из мирового океана и с любых континентов. Эти системы отслеживают траекторию и просчитывают падение головных частей данного оружия.

«И если мы убеждаемся, что атака идёт на территорию России, мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный удар», — пояснил Путин.

Конечно это будет глобальная катастрофа для всего мира, но ничего тут не поделать, тем более, что Россия никогда не будет её инициатором.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы жертва агрессия. И как мученики попадём в рай. А они просто сдохнут. Даже раскаяться не успеют», — улыбаясь, сказал президент России.