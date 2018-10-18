Путин: Россия добилась в Сирии тех целей, которые перед собой ставила

Сочи, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Российская Федерация своими действиями в Сирийской Арабской Республике в целом добилась тех целей, которые перед собой ставила в начале этой операции. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, 18 октября, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», который проходил в Сочи.

«Я считаю, что мы в целом добились тех целей, которые перед собой ставили, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что до того, как Россия вмешалась в сирийские дела напрямую, результат борьбы с терроризмом был нулевой.

Путин пояснил, что в начале своей антитеррористической операции в Сирии России ставила перед собой цель избежать полной «сомализации территории Сирии», деградации государственности в этой стране, а также инфильтрации с сирийской территории значительной части боевиков на территорию России и сопредельных с РФ государств. Все это представляло для России реальную и очень серьезную опасность. Своими действиями Москва эту опасность в значительной степени предотвратила.

Сирийская государственность была сохранена, ситуация на Ближнем Востоке в целом стабилизирована.

Теперь на очереди политическое урегулирование в Сирии, считает Путин. Должен быть сформирован конституционный комитет, пояснил президент России.

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