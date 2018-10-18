Министр обороны России совершает официальный визит в Китай

Пекин, 18 октября 2018, 16:37 — REGNUM Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику с официальным визитом, сообщает 18 октября журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства РФ Россияна Марковская.
Центральной темой визита будет военно — техническое сотрудничество двух стран, его итоги за истекший год и планы дальнейшего развития.
«В Пекине министр совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся проведет в пятницу, 19 октября, 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно — техническому сотрудничеству (ВТС)», — сказала Россияна Марковская.
Напомним, министр обороны России прибыл в Китай из Монголии, куда до этого также совершил официальный визит.
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