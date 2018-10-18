Дамаск, , 16:03 — REGNUM Сирийские демократические силы, которые ведут при поддержке сил коалиции во главе с США боевые действия с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, деморализованы.

Недавний инцидент, когда самолеты коалиции F-15 ошибочно нанесли удар по подразделению Сирийских демократических сил, которое вело атаку на позиции террористов у города Хаджин, вызвал массовое дезертирство бойцов СДС. В ходе этого удара было убито шесть бойцов СДС и пятнадцать получили ранения. Террористы вернули этот район под свой контроль.

Основной причиной неудач по уничтожению анклава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе военные эксперты называют плохую координацию со стороны американских военных. Возможно, массовое дезертирство бойцов СДС вызвано и тем, что они поняли, что являются частью большого спектакля по борьбе с терроризмом. А на самом деле — это имитация борьбы с целью придания большей «легитимности» для сохранения военного присутствия США и их союзников на территории Сирии.

На днях ситуация в этом районе еще больше обострилась. 13 октября террористы совершили нападение на лагерь беженцев у населенного пункта Аль-Бахра. Боевики захватили около 130 семей, это примерно 700 человек, и увезли их на свою территорию. Теперь они используют их как заложников и выдвинули свои требования.

Сирийским демократическим силам предложено освободить захваченных членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также уступить террористам несколько территорий на восточном берегу реки Евфрат. В противном случае террористы угрожают казнить заложников каждый день до выполнения их требований.