Макрон отправится в пострадавший от наводнения Од

Каркасон, Франция, , 16:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит пострадавший от наводнения департамент Од 22 октября, сообщает Елисейский дворец.

Глава государства встретится с потерпевшими гражданами юга Франции в департаменте Од, пострадавшем от сильного наводнения, обрушившегося на юг Франции 15 октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнение стало одним из самых смертоносных погодных явлений, за последние десять лет произошедших во Франции. По последним данным, наводнение затронуло 126 муниципалитетов, 14 человек погибло и 75 — ранены.

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