СМИ Грузии: Дело Патаркацишвили подбросили обществу для отвлечения внимания

Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Дело об убийстве бизнесмена Бадри Патаркацишвили специально подброшено обществу и СМИ перед выборами для отвлечения внимания населения от более насущных тем, пишет грузинское издание «Резонанси» со ссылкой на грузинских юристов в статье под названием «Дело Патаркацишвили — какими доказательствами раскрыла грузинская прокуратура это убийство».

Автор напоминает, что еще 10 лет назад Скотланд Ярд, который расследовал смерть грузинского бизнесмена, заявил, что Патаркацишвили скончался от сердечного приступа, и факт убийства исключил. Экспертиза же не обнаружила следы радиоактивных веществ ни в трупе погибшего, ни в его жилом доме, отмечается в статье.

Грузинский юрист Лия Мухашаврия в беседе с автором статьи отмечает, что прокуратура Грузии ни одно нашумевшее дело, которое возбудила против бывших чиновников, до сих пор не раскрыла, и она сомневается, что и в этом деле следственные органы выложат какие-либо более существенные, чем аудиозаписи, доказательства. Мухашаврия частично соглашается и с позицией адвокатов обвиняемых по делу Патаркацишвили бывших чиновников и также задается вопросом: если эти записи были обнаружены прокуратурой еще в 2016 году, почему она ждала два года и опубликовала их только сейчас, перед выборами?

«Двух лет полностью достаточно для того, чтобы провести по этому делу все виды экспертизы и вынести приговор. Но мы видим, что это дело открыто только сейчас, и возникает подозрение, что это часть предвыборной кампании и слабая попытка властей убедить общество в том, что в этой стране что-то расследуется. У меня остается впечатление, что эту тему «подбросили» для СМИ, чтобы перекрыть разные, поставленные в течение последних недель вопросы и перекрыть проблемы. Прошло два года, эти доказательства у них были, и для чего хранили их на полке?», — вопрошает юрист.

Лия Мухашаврия не верит прокуратуре и не верит в то, что суд с помощью этих доказательств сможет доказать вину бывших чиновников, которых прокуратура обвинила в организации убийства бизнесмена.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии 17 октября сообщила о раскрытии дела о подготовке убийства грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили и задержала ряд бывших чиновников, которым предъявила обвинения по трем статьям УК Грузии. Согласно опубликованным прокуратурой аудиозаписям разговоров подозреваемых, убийство Патаркацишвили было санкционировано экс-президентом Михаилом Саакашвили.