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Беглов возложил цветы к памятной плите крымчанам на Пискарёвском кладбище

Политика

Власти города и горожане склоняют голову в память о жертвах бойни в Крыму

Санкт-Петербург, 18 октября 2018, 15:53 — REGNUM  Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов днем 18 октября приехал на Пискаревское мемориальное кладбище и возложил цветы у памятной плиты крымчанам, защищавшим Ленинград в годы блокады.

Так глава Северной столицы почтил память жертв массового убийства в городе Керчь, произошедшего 17 октября, сообщил пресс-секретарь Смольного Андрей Кибитов.

«Сегодня Петербург скорбит вместе с Крымом и Керчью. #керчьмыстобой», — добавил он на своей странице в соцсети.

Вместе с Бегловым цветы на Пискарёвке возложили ветераны, представители общественности и студенты. Врио губернатора поблагодарил петербургскую молодежь за неравнодушие.

Памятная плита в честь жителей Крымского полуострова, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны, была установлена на Аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища 8 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Доме национальностей Петербурга на Моховой улице открыта книга соболезнований петербуржцев в связи с трагедией в Керчи. Она будет передана властям этого города.

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