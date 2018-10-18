Четверг, 18 Октября 2018 года
17:39:08 МСК

В Казахстане прошло заседание суда по делу бывшего главы Атырауской области

Политика

Суд начал рассмотрение дела в заочном порядке

Астана, 18 октября 2018, 15:55 — REGNUM  В Атырауской области Казахстана началась подготовительная часть к судебному процессу по делу о хищении государственных средств бывшим акимом (главой) региона Бергеем Рыскалиевым и его сообщниками, сообщает 18 октября агентство «Казинформ».

Подсудимые скрываются от правосудия за границей, поэтому суд начал рассмотрение дела в заочном порядке. По версии следствия, бывший глава Атырауской области совместно со своими подчиненными создал преступную схему хищения государственных средств. Нанесенный ущерб оценен на сумму 72 млрд тенге ($198 млн).

Напомним, первое судебное разбирательство по уголовному делу против бывшего главы Атырауской области Бергея Рыскалиева прошли в 2014 году. Тогда к различным срокам были приговорены 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело против бывшего главы Павлодарской области Казахстана отправлено на доследование

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить