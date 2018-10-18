В Казахстане прошло заседание суда по делу бывшего главы Атырауской области

Астана, , 15:55 — REGNUM В Атырауской области Казахстана началась подготовительная часть к судебному процессу по делу о хищении государственных средств бывшим акимом (главой) региона Бергеем Рыскалиевым и его сообщниками, сообщает 18 октября агентство «Казинформ».

Подсудимые скрываются от правосудия за границей, поэтому суд начал рассмотрение дела в заочном порядке. По версии следствия, бывший глава Атырауской области совместно со своими подчиненными создал преступную схему хищения государственных средств. Нанесенный ущерб оценен на сумму 72 млрд тенге ($198 млн).

Напомним, первое судебное разбирательство по уголовному делу против бывшего главы Атырауской области Бергея Рыскалиева прошли в 2014 году. Тогда к различным срокам были приговорены 11 человек.

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