Четверг, 18 Октября 2018 года
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Подводные крейсеры Северного флота провели учения в Баренцевом море

Политика

Противолодочная подготовка является обязательным элементом курса подготовки экипажей всех подводных лодок

Подводные крейсеры Северного флота провели учения в Баренцевом море
Иллюстрация: Mil.ru
Учения АПЛ в Баренцевом море

Североморск, Мурманская область, 18 октября 2018, 15:46 — REGNUM  Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота выполнили задачи противолодочного учения по плану подготовки экипажей в летнем периоде обучения. Об этом сообщает телекомпания «ТВ-21».

Подводники действовали в полигонах флота в Баренцевом море. В соответствии с планом боевой подготовки они отработали подводное маневрирование, поиск и слежение за подводной лодкой с использованием гидроакустического вооружения, а также торпедную атаку в условиях противодействия противника.

Противолодочная подготовка является обязательным элементом курса подготовки экипажей всех подводных лодок, в том числе атомных подводных ракетных крейсеров, основным предназначением которых является применение их ракетных комплексов.

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Военные учения
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