Турция должна обеспечить выполнение Сочинского соглашения

Анкара, , 15:39 — REGNUM Согласно заключенному в Сочи соглашению 17 сентября этого года должна быть создана Идлибская демилитаризованная зона. До 10 октября должен был быть завершен вывод тяжелого вооружения, до 15 октября эту зону должны были покинуть все радикальные группировки.

10 октября на сайте минобороны Турции появилось заявление, что вывод тяжелого вооружения завершен. По состоянию на сегодня, на 18 октября, в буферной зоне сохранили свои позиции радикальные группировки: они не вывели свою живую силу и тяжелое вооружение. К ним относятся «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хурас аль-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По имеющейся информации радикалы создали общий штаб для управления своим объединением. Кроме этого, по информации сирийских военных боевики проводят укрепление своих позиций, тем самым показывая, что готовятся к боевым действиям.

Однозначная российская позиция по факту невыполнения Сочинского меморандума была озвучена официальным представителем МИД Марией Захаровой. По словам Захаровой, Россия рассчитывает, что Турция доведет свою часть работы до конца и обеспечит полное выполнение соглашения.

По оценкам военных экспертов, у турецких военных достаточно сил для решения вопроса с радикальными группировками путем военной операции. В прошлом месяце в провинцию Идлиб с территории Турции была переброшена бригада коммандос в полном составе. Есть и другие силы и средства, в том числе, тяжелая боевая техника, артиллерия и поддержка авиации.

Кроме этого, турецкие военные могут использовать для решения данного вопроса подконтрольных себе боевиков, которые находятся на их содержании и снабжении. Вопрос заключается в наличии политической воли турецкого руководства.

Эксперты также считают, что остается вариант, когда военную операцию проведет сирийская армия. Однако он должен быть согласован с турецкой стороной. С учетом переброски двух наиболее боеспособных дивизий из Идлиба в провинцию Сувейда для окончательного решения вопроса по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сирийская арабская армия могла бы начать полноценные наступательные действия через три-четыре недели.