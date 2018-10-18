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Законодатели Косово проголосовали за создание армии

Политика

Зал перед голосованием покинули представители партии «Сербский список»

Законодатели Косово проголосовали за создание армии
Цитата из м/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Реж. Дарина Шмидт, Владимир Торопчин, Фёдор Дмитриев. 2017. Россия
Горе-вояки

Приштина, 18 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Парламентарии Косово проголосовали за то, чтобы на базе Сил безопасности (СБК) создать полноценные вооруженные силы. Об этом пишет 18 октября Gazeta Express.

Отмечается, что за создание министерства обороны отдали свои голоса 101 из 102 присутствующих депутатов. Также сообщается, что зал перед голосованием покинули представители партии «Сербский список».

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Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор процесс формирования вооруженных сил Косово блокировался сербскими депутатами косовского Кувенда (Парламента). О создании Вооруженных сил Косово из СБК власти объявили ещё три года назад.

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