Цитата из м/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Реж. Дарина Шмидт, Владимир Торопчин, Фёдор Дмитриев. 2017. Россия

Приштина, , 15:38 — REGNUM Парламентарии Косово проголосовали за то, чтобы на базе Сил безопасности (СБК) создать полноценные вооруженные силы. Об этом пишет 18 октября Gazeta Express.

Отмечается, что за создание министерства обороны отдали свои голоса 101 из 102 присутствующих депутатов. Также сообщается, что зал перед голосованием покинули представители партии «Сербский список».

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Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор процесс формирования вооруженных сил Косово блокировался сербскими депутатами косовского Кувенда (Парламента). О создании Вооруженных сил Косово из СБК власти объявили ещё три года назад.

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