Эксперт: «Правила игры в Приморье становятся понятными и прозрачными»

Владивосток, , 15:35 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко готов рассмотреть вопрос о включении действующего члена Совета Федерации от края Светланы Горячевой в тройку кандидатур на пост сенатора от губернатора Приморья.

«Я ее хорошо знаю и по работе Уссурийского округа, и в Государственной думе. Это человек, который знает Приморье, болеет за Приморье, и это одна их кандидатур, которая уважаема в Приморье. Надо с ней переговорить, будет ли у нее желание снова стать кандидатом в сенаторы, но я готов рассмотреть ее кандидатуру», — цитирует слова Олега Кожемяко ТАСС.

Каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.

Как ранее заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, если Олег Кожемяко сочтет возможным продлить полномочия Светланы Горячевой в Совете Федерации, тогда партия, возможно, не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидатуру Кожемяко.

«Владивосток с одной стороны привык к постоянным межэлитным конфликтам, ибо в мутной воде проще ловить крупную рыбу. Но, с другой стороны, устал от них. Понятные правила игры — основа развития для всех. Конфликты — основа развития для немногих. Олег Кожемяко достаточно резко стал осаживать конфликтную муть. Правила игры становятся понятными и прозрачными. Это касается как крупных вопросов — например придания Владивостоку статуса центра ДФО — так и мелких, но важных для жителей проблем — понятных правил использования праворульных машин. Думаю это только начало пути. Владивосток реально становится ключевым регионом территории, форпостом экономических и политических преобразований», — считает политолог Андрей Колядин.

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