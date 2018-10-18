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Закарпатье получит от Венгрии $5 млн на развитие образования

Политика

А в 2017 году Будапешт увеличил единовременные выплаты венгерским учителям на Закарпатье на 80%

Закарпатье получит от Венгрии $5 млн на развитие образования
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Будапешт, 18 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Венгрия выделила $5 млн на развитие образования в Закарпатской области, сообщает 18 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, Будапешт окажет поддержку учителям и прочим работникам закарпатских учебных заведений, а также тем, кто помогает обучать детей на венгерском языке. На этим цели Венгрия выделит в 2019 году $5 млн. Отмечается, что в 2017 году Венгрия увеличила единовременные выплаты венгерским учителям на Закарпатье на 80% — до $1 тыс.

Напомним, Венгрия оказывает всяческую помощь Закарпатью, что злит Киев. Так, ранее венгерский дипломат раздавал паспорта Венгрии жителям Закарпатья, однако Украина сочла это недостойным поступком и выслала дипломата.

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Внешняя политика Венгрии
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