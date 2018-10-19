Премьер-министр СРВ призвал МВФ активнее содействовать развитию АСЕАН

Ханой, , 07:25 — REGNUM Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук принял участие в конференции глав стран АСЕАН и представителей мирового валютного фонда и всемирного банка. На конференции обсуждались цели устойчивого развития ООН и их реализация в странах АСЕАН. Также обсуждались вопросы развития экономики стран АСЕАН, региональные и глобальные вызовы и угрозы и др. Об этом сообщает вьетнамское новостное издания «Баомой»

Лидеры всех стран сошлись во мнении, что необходимо сохранять и поддерживать основные принципы международный торговли. Лидеры также заявили о необходимости выполнения программы целей ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

Выступая на конференции, премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук призвал МВФ и Всемирный банк активнее участвовать в деле реализации программы целей устойчивого развития в Юго-Восточной Азии (ЮВА). По мнению премьер-министра, международные институты должны консультировать страны АСЕАН по вопросам развития экономики, помогать в подготовке высоквалифицированных кадров, содействовать обновлению технических средств и мощностей. Премьер-министр также предложил, чтобы международные институты совместно с руководством стран АСЕАН разработали механизм упреждения макроэкономических кризисов в ЮВА.

По результатам конференции будет разработана дорожная карта.