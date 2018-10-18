Четверг, 18 Октября 2018 года
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Глава пакистанских военных встретился с министром обороны Италии

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил Италию и встретился с главой оборонного ведомства страны

Глава пакистанских военных встретился с министром обороны Италии
Иллюстрация: U.S. Navy
Пакистанские военные

Исламабад, 18 октября 2018, 21:33 — REGNUM  Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва после визита в Великобританию направился в Италию. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную информационную службу вооруженных сил Пакистана, генерал Баджва встретился с министром обороны Италии.

Целью встречи было укрепление двустороннего сотрудничества, а также развитие совместных проектов в области безопасности, в том числе в контртеррористических операциях. Глава пакистанских военных стал свидетелем маневров итальянских формирований в ходе морской десантной операции.

Также пакистанские военные провели переговоры с представителями ВПК Италии.

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Зарубежная хроника
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