Верховный суд Пакистана лишил мандатов оппозиционных сенаторов

Исламабад, , 18:25 — REGNUM 17 октября Верховный Суд Пакистана лишил мандатов двоих сенаторов от оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)». По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, причиной лишения стала двойное гражданство членов верхней палаты Парламента.

Согласно заявлению Верховного Суда, Садика Аббаси и Харун Ахтар имели двойное гражданство, когда подавали заявку на участие в выборах. Еще в марте 2018 года Председатель Верховного Суда Пакистана Сакиб Нисар распорядился не публиковать сообщения о победе тех кандидатов, которые имеют двойное гражданство. Сообщается, что сенаторы имели двойное гражданство с Великобританией.

Согласно статье 63 Конституции Пакистана, членом парламента не может быть тот, кто лишился пакистанского гражданства или приобрел гражданство другой страны.