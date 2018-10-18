Пакистанская оппозиция: правящая партия – партия новичков

Лахор, Пакистан, , 21:06 — REGNUM Во время акции протеста возле Национальной Ассамблеи провинции Панджаб в Лахоре лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Хамза Шебхаз дал большое интервью представителям различных изданий. По сообщению пакистанского телеканала, политик высмеял правящую партию «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») и назвал ее «партией новичков».

По словам Хамзы Шебхаза, на некомпетентность его оппонентов указывает то, что в истории еще не было случая, чтобы партия, получившая большинство на всеобщих выборах, проиграла бы в ходе дополнительного голосования. По мнению политика, победа его партии на прошедших выборах — демонстрация народного доверия.

Критике оппозиционного лидера также подвергся проект бюджета провинции Панджаб, представленный новым правительством партии «Техрик-э-Инсаф». Бюджет предусматривает увеличение расходов и заем у федерального правительства.