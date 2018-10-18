Медведев считает, что граждане России смирятся с пенсионной реформой

Москва, , 15:23 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что страсти вокруг повышения в России пенсионного возраста будут постепенно стихать. Об этом премьер-министр сообщил в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, обеспокоенность людей должна пойти на спад после того, как обществу «были даны разъяснения» относительно указанных поправок в законодательстве. Также Медведев подчеркнул, что подобные реформы, которые «вызывают у людей обеспокоенность своей судьбой», не проходят легко ни в одной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Центризбирком России отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума по изменению пенсионного законодательства по той причине, что все сроки регистрации региональных инициативных подгрупп и подачи ходатайств истекли.

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