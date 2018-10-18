Вице-президент Панамы Исабель Сен Мало посетит Джакарту

Джакарта, , 15:30 — REGNUM Вице-президент и по совместительству министр иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало посетит Джакарту в конце октября, сообщает Sindonews.

Это будет первый визит представителя панамской стороны в Индонезию такого уровня.

Представитель индонезийского МИД Арманната Насир заявил, что визит министра Панамы в Индонезию также должен совпасть с конференцией «Our Ocean Conference 2018», которая стартует на Бали 29 октября.

Это первый визит такого уровня, хотя дипломатические отношения между нашими странами были заключены 39 лет назад», — отметил Арманната Насир.

«Панама является ключевой страной в Латинской Америке, около 60% экспорта Индонезии, который поступает в Латинскую Америку, проходит через Панаму», — продолжил он.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди стороны обсудят экономическое сотрудничество. В первой половине 2018 года двусторонняя торговля увеличилась на 31%.

Напомним, конференция «Our Ocean Conference 2018» пройдет в Индонезии, на острове Бали, с 29 по 30 октября. В 2019 году конференция должна пройти в Норвегии.