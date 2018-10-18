Четверг, 18 Октября 2018 года
15:52:57 МСК

Вице-президент Панамы Исабель Сен Мало посетит Джакарту

Политика

60% экспорта Индонезии, который поступает в Латинскую Америку, проходит через Панаму

Джакарта, 18 октября 2018, 15:30 — REGNUM  Вице-президент и по совместительству министр иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало посетит Джакарту в конце октября, сообщает Sindonews.

Это будет первый визит представителя панамской стороны в Индонезию такого уровня.

Представитель индонезийского МИД Арманната Насир заявил, что визит министра Панамы в Индонезию также должен совпасть с конференцией «Our Ocean Conference 2018», которая стартует на Бали 29 октября.

Это первый визит такого уровня, хотя дипломатические отношения между нашими странами были заключены 39 лет назад», — отметил Арманната Насир.

«Панама является ключевой страной в Латинской Америке, около 60% экспорта Индонезии, который поступает в Латинскую Америку, проходит через Панаму», — продолжил он.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди стороны обсудят экономическое сотрудничество. В первой половине 2018 года двусторонняя торговля увеличилась на 31%.

Напомним, конференция «Our Ocean Conference 2018» пройдет в Индонезии, на острове Бали, с 29 по 30 октября. В 2019 году конференция должна пройти в Норвегии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить