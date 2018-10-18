Наваз Шариф: на парламентских выборах мы получили больше, чем ожидали

Исламабад, , 19:55 — REGNUM Во время пресс-конференции после допроса по коррупционному делу бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф подвел итоги довыборов в парламент.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Наваз Шариф отметил, что его оппозиционная партия получила гораздо больше мест, чем ожидала.

По словам экс-премьера, особенно важно то, что «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» отбила три места у правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), а также то, что его сторонник и также бывший премьер Шахид Хаккан Аббаси удержал свое место в парламенте от провинции Панджаб.

По мнению Наваза Шарифа, его партия «победила благодаря молитвам народа», что «указывает на то, каким будет наше будущее».