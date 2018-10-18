Четверг, 18 Октября 2018 года
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Наваз Шариф: на парламентских выборах мы получили больше, чем ожидали

Политика

Бывший премьер-министр Пакистана, ныне оппозиционный лидер Наваз Шариф подвел итоги довыборов в Национальную Ассамблею. По словам Шарифа, у его партии большое будущее

Исламабад, 18 октября 2018, 19:55 — REGNUM  Во время пресс-конференции после допроса по коррупционному делу бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф подвел итоги довыборов в парламент.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Наваз Шариф отметил, что его оппозиционная партия получила гораздо больше мест, чем ожидала.

По словам экс-премьера, особенно важно то, что «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» отбила три места у правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), а также то, что его сторонник и также бывший премьер Шахид Хаккан Аббаси удержал свое место в парламенте от провинции Панджаб.

По мнению Наваза Шарифа, его партия «победила благодаря молитвам народа», что «указывает на то, каким будет наше будущее».

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Зарубежная хроника
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