Вопрос о кредите МВФ рассмотрят в пакистанском парламенте

Исламабад, , 16:26 — REGNUM Министр финансов Пакистана Асад Умар заявил, что правительство представит проект соглашений по кредитам Международного Валютного Фонда (МВФ) на одобрение Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента).

Поддержка главного законодательного органа страны требуется правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), чтобы привести в исполнение противоречивое решение премьер-министра Имран Хана. Ранее глава правительства на протяжении долгого времени утверждал, что Пакистану удастся избежать нового кредита МВФ. Однако теперь настаивает на кредите ввиду тяжелого экономического положения. Оппозиция намерена использовать этот момент для дискредитации власти.

Министр финансов Асад Умар подчеркнул, что правительство «уменьшило бремя, лежащее на плечах простых людей», и в то же время обложило налогами предметы роскоши и богачей. Несмотря на все усилия, по словам министра, стране по-прежнему требуется 12-миллиардный кредит МВФ для покрытия дефицита платежного баланса.