В Киргизии хотят получить в подарок новый президентский самолет

Бишкек, , 15:17 — REGNUM Только президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков все еще летает на самолете Ту-154. Это самый старый «борт номер один» на всем постсоветском пространстве. Об этом заявил депутат Таабалды Тиллаев, выступая на заседании парламента Киргизии, пишет «Tazabek».

Народный избранник отметил, что ему немного стыдно за президентский самолет, а потому он предлагает не ждать денег из бюджета для покупки нового самолета, а искать иные способы обновить «борт номер один».

«Мы не должны радоваться тому, что президент летает на старом самолете, необходимо провести необходимые мероприятия для того, чтобы обновить борт номер один. Мы знаем, что даже узбекский борт не был куплен, а был подарен. Надо искать пути решения проблемы», — сказал он.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов подтвердил слова парламентария о том, что президентский авиалайнер Ту-154 EX00001 старый и был выпущен в 1990 году, но при этом подчеркнул, что «борт номер один» находится в хорошем состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Киргизия выставила на продажу 49% акций национальной авиакомпании «Air Kyrgyzstan», однако иностранные покупатели отказываются выкупать такую долю в авиаперевозчике, ссылаясь на желание выкупить контрольный пакет. В частности, интерес к приобретению авиакомпании выражают китайские инвесторы.

Авиапарк «Air Kyrgyzstan» состоит всего из одного самолета, ожидающего ремонта двигателя, который затянулся на продолжительное время из-за тяжелого финансового положения национального авиаперевозчика.

Отметим, что по данным Агентства гражданской авиации Киргизии, новый пассажирский авиалайнер 2018 года выпуска в настоящее время стоит около $100 млн (6 млрд 540 млн рублей), а самолет на вторичном рынке — от $2 млн до $10 млн (от 131 млн до 654 млн рублей).