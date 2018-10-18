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ЕС может ужесточить контроль за своими границами

Политика

Также в их планах активизировать сотрудничество со странами Африки

Брюссель, 18 октября 2018, 15:19 — REGNUM  Лидеры Европейского союза настойчиво продвигают идею ужесточения контроля за собственными границами, сообщает 18 октября Associated Press.

Также в их планах активизировать сотрудничество со странами Африки, граждане которых наиболее часто пытаются проникнуть на территорию содружества.

Напомним, в 2015 году на территорию Советского союза въехало более 1 млн человек, большинство из которых выходцы из Сирии и Ирака, однако с тех пор основной поток мигрантов приходится на другие страны.

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