ЕС может ужесточить контроль за своими границами

Брюссель, , 15:19 — REGNUM Лидеры Европейского союза настойчиво продвигают идею ужесточения контроля за собственными границами, сообщает 18 октября Associated Press.

Также в их планах активизировать сотрудничество со странами Африки, граждане которых наиболее часто пытаются проникнуть на территорию содружества.

Напомним, в 2015 году на территорию Советского союза въехало более 1 млн человек, большинство из которых выходцы из Сирии и Ирака, однако с тех пор основной поток мигрантов приходится на другие страны.

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