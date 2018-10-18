Эмомали Рахмон выразил соболезнования Владимиру Путину

Душанбе, , 15:12 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил сегодня, 18 октября, направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла накануне в городе Керчь.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с чувством глубокого сопереживания воспринял трагическую весть о гибели и получении ранения людей в результате ужасающего акта насилия в Политехническом колледже города Керчь.

Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — цитирует пресс-служба главы Таджикистана текст послания.

Напомним, что вчера, 17 октября, в здании Политехнического колледжа Керчи произошло массовое убийство, в результате которого оказались ранены более 50 человек, число погибших к утру выросло до 21. Стрелок, которым, по данным СКР оказался 18-летний студент этого учебного заведения, покончил с собой.