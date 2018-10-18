Медведев призвал Британию к сдержанности в оценках по «делу Скрипалей»

Москва, , 15:11 — REGNUM Власти Великобритании и других стран должны быть сдержанными в своих оценках по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

«Мы считаем, что все должны быть сдержанными в оценках», — заявил Медведев.

По его словам, оценки, которые даются рядом стран, не соответствуют действительности, в том числе и позиция Лондона по этому делу.

«Они точно нас не приближают к светлому будущему», — добавил премьер-министр.

Напомним, в начале марта в больницу Солсбери были госпитализированы в тяжёлом состоянии экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон обвинил в этом Москву, заявив, что Скрипали якобы были отравлены произведённым в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом никаких существенных доказательств до сих пор представлено не было.

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