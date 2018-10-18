Эр-Рияд добился освобождения французского моряка из плена хуситов в Йемене

Эр-Рияд, , 18:34 — REGNUM 17 октября Королевству Саудовская Аравия удалось вызволить из плена хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене, французского моряка Алана Гома, который находился в неволе четыре месяца. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в лодке француза произошла поломка, которая вынудила моряка пришвартоваться к одному из портов Ходейды на пути в Индию.

В своем заявлении президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил власти Омана и Саудовской Аравии за помощь в освобождении плененного моряка, назвав их действия «решающими» в этом деле.

Гома был отправлен в Оман: моряк здоров, однако сроки его возвращения на родину не уточняются.