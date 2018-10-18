Суд Кении рассматривает дело о коррупции во время Олимпиады 2016 года

Найроби, , 16:56 — REGNUM Бывший главный секретарь министерства спорта, культуры и искусства Кении Ричард Титус Экаи, бывший представитель национального олимпийского комитета Кении, возглавлявший делегацию кенийских спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, Стефен Сой, а также генеральный секретарь национального олимпийского комитета Кении Франсис Пол Киньили обвиняются судом Найроби в коррупционных схемах во время олимпийский игр в Бразилии в 2016 году. По информации новостного агентства VOA Swahili, данным официальным лицам было предъявлено обвинение в конце прошлой недели, после чего часть из них предстала перед судом района Милимани города Найроби, где состоялось слушание по делу о совершении коррупции. Помимо обвинения в коррупционных сделках, трое подозреваемых обвиняются в превышении служебных полномочий. Некоторым из чиновников предъявлены обвинения в присваивании финансовых средств, предназначенных для спортсменов, завоевавших медали на олимпийских играх.

Американская компания Nike в качестве награды на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выплачивала золотым медалистам олимпиады 15 000, серебряным — 7500 и бронзовым — 5000 долларов США. Однако, как сообщили кенийские спортсмены-участники олимпийских игр 2016 года, никаких средств от компании Nike им не было выплачено. Задержанные высокопоставленные лица были выпущены под залог в 10 000 долларов США. Также всем арестованным было предписано сдать свои загранпаспорта полиции.

Уахига Мваура, журналист из информационного агентства Royal Media Services, сопровождавший команду кенийских спортсменов в 2016 году, который сейчас является послом Кении в Австрии, сообщил новостному агентству VOA Swahili о том, что семеро официальных лиц обвиняются также в расточительстве 872 867 долларов США во время Олимпиады 2016 года. Среди обвиняемых и победитель олимпийских игр, глава национального олимпийского комитета Кипчоге Кейно. Он и еще двое подозреваемых должны прибыть в зал суда вместе с экс-секретарём министерства спорта Кении. В отчете комитета по расследованию дела говорится о том, что деньги были получены в результате договора между министерством спорта Кении и туристическим агентством, обеспечивавшим рейс для спортсменов до Рио-де-Жанейро. Они заключили сделку, по которой цены на авиабилеты продавались по гораздо более высоким ценам, а выгода распределялась между сторонами участниками аферы.