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Страны ШОС создали защищенный канал связи для борьбы с терроризмом

Политика

В Бишкеке состоялось заседание совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС

Бишкек, 18 октября 2018, 15:10 — REGNUM  Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создали защищенный канал связи для оперативного обмена информацией, связанной с угрозами терроризма, заявил 18 октября первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов, сообщает «КазТАГ».

В Бишкеке состоялось заседание совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Смирнов отметил, что создание защищенного канала связано с расширением банков данных о терроризме в спецслужбах стран ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, за второе полугодие 2017 и первое полугодие 2018 года совместными усилиями спецслужб Киргизии, Таджикистана, Казахстана, России и Узбекистана были задержаны и экстрадированы более 150 человек, объявленных в розыск за терроризм.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы стран ШОС задержали более 150 террористов за год

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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