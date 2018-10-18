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ЮАР добивается полного выполнения договора о мире в Южном Судане

Политика

Вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза на данный момент находится с визитом в Южном Судане, с целью обеспечения полного выполнения всех условий подписанного мирного договора

Кейптаун, 18 октября 2018, 17:06 — REGNUM  Вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза встретился с главами стран Восточной Африки, президентами Кении и Уганды, для обсуждения способов реализации подписанного в сентябре соглашения о мире между правительством Южного Судана и повстанческими группами.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в 2013 году началась гражданская война, в ходе которой столкнулись последователи президента страны Салвы Киир, и сторонники, поддерживающие вице-президента Южного Судана Риека Мачара.

В сентябре президент Южного Судана Салва Киир и глава оппозиции Риек Мачар в очередной раз подписали соглашение о мире, направленного на окончание гражданской войны в стране, которая длится уже в течение пяти лет и вследствие которой погибли тысячи людей. Было решено, что Мачар станет первым вице-президентом при переходном правительство, которое будет сформировано в ближайшем будущем.

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Зарубежная хроника
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