ЮАР добивается полного выполнения договора о мире в Южном Судане

Кейптаун, , 17:06 — REGNUM Вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза встретился с главами стран Восточной Африки, президентами Кении и Уганды, для обсуждения способов реализации подписанного в сентябре соглашения о мире между правительством Южного Судана и повстанческими группами.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в 2013 году началась гражданская война, в ходе которой столкнулись последователи президента страны Салвы Киир, и сторонники, поддерживающие вице-президента Южного Судана Риека Мачара.

В сентябре президент Южного Судана Салва Киир и глава оппозиции Риек Мачар в очередной раз подписали соглашение о мире, направленного на окончание гражданской войны в стране, которая длится уже в течение пяти лет и вследствие которой погибли тысячи людей. Было решено, что Мачар станет первым вице-президентом при переходном правительство, которое будет сформировано в ближайшем будущем.