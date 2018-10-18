Четверг, 18 Октября 2018 года
19:20:25 МСК

В Гамбии учреждена комиссия свободы, примирения и возмещения ущерба

Политика

Президентом Гамбии Адамом Барроу была учреждена комиссия свободы, примирения и возмещения ущерба, которая займется случаями притеснения, насилия со стороны властей во времена президента Яхья Джаммеха

Банжул, 18 октября 2018, 18:15 — REGNUM  В Гамбии была учреждена Комиссия свободы, примирения и возмещения ущерба, которая будет заниматься случаями нарушения прав человека, произошедших во время правления бывшего президента Яхья Джаммеха, который находится сейчас в Экваториальной Гвинее, где ему было предоставлено политическое убежище.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в данное учреждение войдет 11 уполномоченных лиц, назначающихся в столице страны, Бонжуле.

Ожидается, что с конца октября люди, подвергшиеся гонениям, притеснениям, смогут дать показания в данном комитете.

Международная организация защиты прав человека Human Rights Watch сообщила, что граждане Гамбии, которые подвергались пыткам, насилию в тюрьме, а также те, кого заставляли принимать созданные Яхья Джаммехом лекарства от СПИДа, смогут рассказать обо всем в новоучрежденной комиссии.

Президент Адама Барроу отметил, что данная комиссия поможет преодолеть все последствия правления предыдущего президента.

«Давайте вместе скажем: никогда больше мы не позволим притеснять представителей нашей нации». — написал в твиттере президент Гамбии.

Подобные комиссии учреждались и в других странах, наиболее известным примером является комиссия правды и примирения в ЮАР во времена апартеида.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить