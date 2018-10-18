В Гамбии учреждена комиссия свободы, примирения и возмещения ущерба

Банжул, , 18:15 — REGNUM В Гамбии была учреждена Комиссия свободы, примирения и возмещения ущерба, которая будет заниматься случаями нарушения прав человека, произошедших во время правления бывшего президента Яхья Джаммеха, который находится сейчас в Экваториальной Гвинее, где ему было предоставлено политическое убежище.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в данное учреждение войдет 11 уполномоченных лиц, назначающихся в столице страны, Бонжуле.

Ожидается, что с конца октября люди, подвергшиеся гонениям, притеснениям, смогут дать показания в данном комитете.

Международная организация защиты прав человека Human Rights Watch сообщила, что граждане Гамбии, которые подвергались пыткам, насилию в тюрьме, а также те, кого заставляли принимать созданные Яхья Джаммехом лекарства от СПИДа, смогут рассказать обо всем в новоучрежденной комиссии.

Президент Адама Барроу отметил, что данная комиссия поможет преодолеть все последствия правления предыдущего президента.

«Давайте вместе скажем: никогда больше мы не позволим притеснять представителей нашей нации». — написал в твиттере президент Гамбии.

Подобные комиссии учреждались и в других странах, наиболее известным примером является комиссия правды и примирения в ЮАР во времена апартеида.