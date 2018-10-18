Муниципалитет Ярославля: Вместе с новым мэром губернатор должен дать денег

Ярославль, , 15:59 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля ждут вмешательства губернатора Дмитрия Миронова в ситуацию с бюджетным кризисом в городе. Как сообщало ранее ИА REGNUM, муниципальный долг достиг уровня собственных доходов (6,9 млрд рублей), что налагает запрет на дальнейшие заимствования. При этом по прогнозу доходов 2019 года хватит только на 9 месяцев.

ИА REGNUM опросило ряд депутатов по поводу путей выхода из кризиса. Народные избранники в первую очередь рассчитывают на помощь вышестоящей власти.

Процедура знакомства с мэром еще не прошла, и одним из условий, которое муниципалитет будет выдвигать в плане его одобрения, станет финансовая поддержка. Потому что назначали человека без нашего ведома, без нашего согласия, без уведомления. Поэтому мы в качестве некоего предмета торга будем выдвигать и такие требования. Это совершенно нормально», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Владимир Молодкин.

Заместитель председателя муниципалитета Сергей Калинин также надеется на поддержку главы региона. Но при этом не исключает и продажу городских активов.

Обязательно должна быть помощь губернатора, но и мы должны сделать внутри своего бюджета все шаги, которые приведу к оздоровлению. Ситуация не критическая, она нормально-рабочая. Мер для ее исправления очень много. Город Ярославль — это определенный имущественный комплекс — земля, объекты, которые надо рассматривать и пускать в оборот. Профильные активы нужно сохранять максимально, а непрофильные можно реализовывать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Калинин.

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов высказывается на эту тему предельно осторожно.

Город должен рассмотреть свой потенциал. Это работа с задолженностью, это суд по поводу перевода земель НПЗ из городской в федеральную собственность. Возможно, суд будет на нашей стороне, тогда 200 миллионов не уйдут из бюджета. Надо обратить внимание на план приватизации, который у нас есть, и приоритеты — что мы акционируем, что переоцениваем и продаем. И работа с нашими коллегами — областными депутатами и правительством», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Пока что очевидно только одно — готовых решений выхода из кризиса у города нет.

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