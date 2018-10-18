Четверг, 18 Октября 2018 года
15:54:31 МСК

ЛНР: нет никаких оснований для заявлений о возможной победе ВСУ

Политика

Это очередной «самопиар»

Луганск, 18 октября 2018, 15:07 — REGNUM  Никаких признаков того, что война в Донбассе окончится победой ВСУ, нет, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 18 октября «Луганский информационный центр».

Таким образом Марочко прокомментировал интервью командующего «операцией объединенных сил» («ООС») Сергея Наева, который сказал, что ВСУ победят в Донбассе. Марочко отметил, что это нормальная практика — вдохновлять свои войска, но реальных причин так заявлять у Наева нет, это лишь «самопиар».

Подполковник добавил, что за последние два месяца моральных дух в украинской армии заметно упал.

Напомним, ранее в Черниговской области произошел пожар на крупном военном складе. А в Винницкой области во время учений авиации ВСУ и НАТО разбился самолет с украинским и американским военными. Эти события никак не способствуют поднятию боевого духа в ВСУ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить