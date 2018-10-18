ЛНР: нет никаких оснований для заявлений о возможной победе ВСУ

Луганск, , 15:07 — REGNUM Никаких признаков того, что война в Донбассе окончится победой ВСУ, нет, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 18 октября «Луганский информационный центр».

Таким образом Марочко прокомментировал интервью командующего «операцией объединенных сил» («ООС») Сергея Наева, который сказал, что ВСУ победят в Донбассе. Марочко отметил, что это нормальная практика — вдохновлять свои войска, но реальных причин так заявлять у Наева нет, это лишь «самопиар».

Подполковник добавил, что за последние два месяца моральных дух в украинской армии заметно упал.

Напомним, ранее в Черниговской области произошел пожар на крупном военном складе. А в Винницкой области во время учений авиации ВСУ и НАТО разбился самолет с украинским и американским военными. Эти события никак не способствуют поднятию боевого духа в ВСУ.