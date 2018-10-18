ХСС сформирует правительство Баварии с партией «Свободные избиратели»

Мюнхен, Германия, , 15:05 — REGNUM Партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) намеревается формировать коалиционное правительство в Баварии вместе с партией «Свободные избиратели», передает телеканал N-TV 18 октября.

Эту информацию в телефонном разговоре с журналистами подтвердило руководство партии. Переговоры о черно-оранжевой коалиции могут начаться утром 19 октября или с началом будущей недели. Таким образом, занявшей второе место по итогам выборов в ландтаг партии «Зеленые» останется удел оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 14 октября в парламент Баварии ХСС показала худший результат с 1950 года — 37,2% и потеряла абсолютное большинство в парламенте. За ней расположились «Зеленые» (17,5%), «Свободные избиратели Баварии» (11,6%) и «Альтернатива для Германии» (10,2%).

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