ООН примет резолюцию по правам человека в КНДР

Пхеньян, , 16:43 — REGNUM Организация Объединённых Наций собирается принять очередную резолюцию по правам человека в Северной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН под руководством Японии и Европейского союза в настоящее время разрабатывает новую резолюцию по правам человека в КНДР. Ожидается, что проект данного документа будет представлен уже в октябре. Затем, в случае его одобрения комитетом, проект резолюции будет направлен на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН, где она может быть принята большинством голосов. Отмечается, что подобные резолюции издаются ежегодно уже 14 лет подряд.

Резолюция по правам человека в КНДР всегда вызывает негативную реакцию в самой Северной Корее: как правило, она подчеркивает многочисленные нарушения прав человека и призывает власти страны принять меры. Однако в КНДР этот документ считается лишь инструментом политического воздействия, используемого в интересах США.