Формат заседания клуба «Валдай» будет иным — Песков

Москва, , 14:53 — REGNUM В 2018 году заседание дискуссионного клуба «Валдай» состоится в ином формате — не будет традиционной вступительной речи президента Владимира Путина. Об этом 18 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что как такового вводного выступления президента не будет. Путин будет находиться перед залом «валдайцев» вместе с директором по научной работе клуба, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.

Затем Путин, как и раньше, ответит на вопросы участников Клуба. После предусмотрено общение в менее формальной обстановке. В ходе небольшого приема «на ногах» президент по отдельности пообщается с участниками форума, обсудит какие-либо вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный дискуссионный клуб «Валдай» проходит в России с 2004 года. Он собирает известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.

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