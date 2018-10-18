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Эрбиль налаживает отношения с Турцией

Политика

Турция очень развита в таких сферах, как культура и образование, поэтому Иракский Курдистан стремится к тому, чтобы перенимать данный опыт

Анкара, 18 октября 2018, 14:56 — REGNUM  Представитель Иракского Курдистана Сафин Дизайи заявил, что его правительство нацелено на крепкие и дружественные отношения с Турцией, сообщает 18 октября Anadolu.

«Вне всякого сомнения у нас очень хорошие отношения с Турцией. Мы хотим, чтобы так было во всех сферах», — подчеркнул Дизайи.

Представитель также подчеркнул, что Турция очень развита в таких сферах, как культура и образование, поэтому Иракский Курдистан стремится к тому, чтобы перенимать данный опыт.

Напомним, в Иракском Курдистане лидирующей силой является Демократическая партия Курдистана, которая известна своей комплементарностью в отношении Турции. В то время, как вторая по значимости сила в регионе6 Патриотический союз Курдистана, больше склоняется в сторону Ирана.

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