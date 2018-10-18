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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправил подношение храму Ясукуни

Политика

Премьер-министр Японии отправил подношение храму Ясукуни в честь начала осеннего фестиваля

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправил подношение храму Ясукуни
Wiiii
Храм Ясукуни

Токио, 18 октября 2018, 16:58 — REGNUM  17 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправил «масакаки», ветку японского дерева сакаки, храму Ясукуни, святилищу Синто и «символу японского милитаризма». Премьер сейчас находится в деловой поездке по Европе, поэтому не смог лично посетить храм.

По сообщению японского новостного агентства NHK, Абэ посылает подарки каждый год с момента вступления в должность в 2012 году. Также он отправляет денежные дары в храм каждое 15-е августа, когда Япония отмечает конец Второй мировой войны.

В храме Ясукуни прославляются все погибшие во Второй мировой войне, в том числе и осужденные военным трибуналом преступники. Посещение этого храма японскими политиками всегда вызывает недовольство у Китая и Южной Кореи, ставшими жертвами японской агрессии.

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Зарубежная хроника
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