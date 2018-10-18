Первые индийско-американские учения трех родов войск пройдут в 2019 году

Нью-Дели, , 18:27 — REGNUM Первые совместные индийско-американские учения, в которых примут участие одновременно все три рода войск, а также представители спецслужб, пройдут в 2019 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», уже устоялся механизм проведения отдельных учений каждого из трех родов войск. Сухопутные войска США и Индии регулярно принимают участие в маневрах под названием Йудх Абхьяс, которые в последний раз прошли в сентябре 2018 года. Также на постоянной основе проводятся совместные учения военно-воздушных сил двух стран под названием Cope India. Маневры военно-морских флотов проходят близ Малабарских островов с участием Японии.

Время проведения совместных полномасштабных индийско-американские учений предварительно назначено на август 2019 года. На данном этапе переговоров разрабатывается план осуществления маневров.