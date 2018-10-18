В индийском штате Джамму и Кашмир началась забастовка сепаратистов

Сринагар, Индия, , 17:26 — REGNUM В индийском штате Джамму и Кашмир (Сринагар) началась забастовка, организованная сепаратистски настроенными силами, которые выступают против проведения муниципальных выборов в Кашмирской долине. В результате беспорядков были закрыты магазины, заправочные станции и другие бизнес учреждения, расположенные в зонах проведения голосования. Движения в районе, охваченном забастовочным движением, также парализовано.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», лидерами сепаратистов являются Суед Аль Шах Гилани, Мирвьяз Умар Фарук, а также Мохаммад Йасин Малик. Все трое состоят в организации Объединенное Руководство Сопротивления (ОРС).

Правительство штата Джамму и Кашмир (Сринагар) ограничило скорость передачи данных через интернет по всему району Кашмирской долины в качестве меры предосторожности.