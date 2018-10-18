Индийские страховые компании отказываются покрывать хранение иранской нефти

Нью-Дели, , 20:15 — REGNUM Крупнейшая нефтяная компания Индии Indian Oil Corp Ltd (IOC) выступила с заявлением о том, что на фоне опасений касательно рисков от введения санкций США в отношении нефтегазовой отрасли Исламской Республики Иран, которые вступят в силу 4 ноября 2018 года, индийские страховые компаний отказались покрывать хранение сырой нефти, поставляемой из этой страны.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», для индийских нефтяных компаний существуют альтернативные источники поставок сырья, такие как Саудовская Аравия и Ирак. Импорт из этих стран способен покрыть нехватку углеводородов, возникшую в результате введения санкций против Ирана и разрешить проблему страхового обеспечения хранения сырой нефти.

Будучи третей страной в мире по объему используемой нефти, Индия получает большую часть углеводородного сырья за счет импорта. В то время как доля Ирана в индийском импорте нефти составляет порядка 10%.