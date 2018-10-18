В афганской провинции Нангархар предотвращен теракт

Джелалабад, Афганистан, , 20:04 — REGNUM Официальные представители властей провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате операции, проведенной силами Национального директората безопасности Афганистана, был предотвращён теракт.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Национального директората безопасности была проведена на территории уезда Шерзад.

Согласно вышеупомянутому заявлению, силы Национального директората безопасности Афганистана атаковали одно из укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шерзад. В ходе перестрелки было уничтожено начиненное взрывчаткой транспортное средство, которое террористы планировали использовать при организации атаки. Также сообщается о ликвидации нескольких талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Главной целью операции Национального директората безопасности был арест нескольких высокопоставленных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, они успели скрыться.

Официальные представители властей провинции Нангархар сообщили, что в ходе операции никто из сотрудников сил Национального директората безопасности или мирных жителей не пострадал.