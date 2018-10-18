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Франция: мусульманский центр был закрыт по обвинению в поощрении джихада

Политика

Мусульманский шиитский центр Захра был закрыт по обвинению в распространении радикального ислама и поощрении джихада

Франция: мусульманский центр был закрыт по обвинению в поощрении джихада
Getty Images
Радикальный исламизм

Дюнкерк, Франция, 18 октября 2018, 14:34 — REGNUM  Мусульманский шиитский центр Захра, расположенный во французской коммуне Гранд-Сент, был закрыт в среду, 17 октября, по приказу префекта, сообщает Euronews.

Центр Захра обвиняется в содействии «распространению радикального шиитского ислама» и «сообщений, поощряющих вооруженный джихад».

Основатель центра Яхиа Гуамси также является главой Антисионистской партии, подозревается в поддержке нескольких оспариваемых организаций, таких как ХАМАС, Палестинский исламский джихад или вооруженное крыло «Хизбаллы». Его активы заморожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция провела несколько обысков в штаб-квартире ассоциации «Centre Zahra France» 2 октября 2018 года. В результате операции трое человек были взяты под стражу, в том числе за незаконное хранение огнестрельного оружия.

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