Франция: мусульманский центр был закрыт по обвинению в поощрении джихада

Дюнкерк, Франция, , 14:34 — REGNUM Мусульманский шиитский центр Захра, расположенный во французской коммуне Гранд-Сент, был закрыт в среду, 17 октября, по приказу префекта, сообщает Euronews.

Центр Захра обвиняется в содействии «распространению радикального шиитского ислама» и «сообщений, поощряющих вооруженный джихад».

Основатель центра Яхиа Гуамси также является главой Антисионистской партии, подозревается в поддержке нескольких оспариваемых организаций, таких как ХАМАС, Палестинский исламский джихад или вооруженное крыло «Хизбаллы». Его активы заморожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция провела несколько обысков в штаб-квартире ассоциации «Centre Zahra France» 2 октября 2018 года. В результате операции трое человек были взяты под стражу, в том числе за незаконное хранение огнестрельного оружия.

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