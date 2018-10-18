Оппозиция Южной Кореи возмутилась тем, что Сеул прислушался к мнению народа

Сеул, , 14:33 — REGNUM Оппозиционные силы в Южной Корее подвергли критике правительство за отказ предоставить убежище беженцам из Йемена, сообщает 18 октября Associated Press.

Представитель «Партии справедливости» заявил, что власти пренебрегают своей ответственностью перед ООН и позволяют гражданам страны влиять на политический курс страны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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