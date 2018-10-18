Меркель и Макрон встретились в полночь в пивной в центре Брюсселя

Брюссель, , 14:31 — REGNUM Поздний вечер после первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в пивной на исторической площади Гран-Плас, передает телеканал N-TV.

К ним присоединились премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и Шарль Мишель, встретившиеся им на любимой туристами Рыночной площади в бельгийской столице.

«Было здорово. У нас была картошка фри и пиво», — рассказал Беттель утром.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября саммит в Брюсселе был посвящен вопросу выхода Великобритании из Европейского союза. Страны до сих пор не решили главную проблему — вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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