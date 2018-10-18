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Меркель и Макрон встретились в полночь в пивной в центре Брюсселя

Политика

Попить пива к ним присоединились главы правительств Бельгии и Люксембурга

Меркель и Макрон встретились в полночь в пивной в центре Брюсселя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Брюссель, 18 октября 2018, 14:31 — REGNUM  Поздний вечер после первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в пивной на исторической площади Гран-Плас, передает телеканал N-TV.

К ним присоединились премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и Шарль Мишель, встретившиеся им на любимой туристами Рыночной площади в бельгийской столице.

«Было здорово. У нас была картошка фри и пиво», — рассказал Беттель утром.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября саммит в Брюсселе был посвящен вопросу выхода Великобритании из Европейского союза. Страны до сих пор не решили главную проблему — вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель: ЕС готов к «разводу» с Великобританией без соглашения по Brexit

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