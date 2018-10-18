Высший совет мира опроверг переговоры США с талибами* по выводу войск

Кабул, , 17:16 — REGNUM Высший совет мира Афганистана опроверг информацию, согласно которой во время визита в Катар Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад обсуждал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможный вывод иностранных войск из Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано главой Высшего совета мира и советником президента Мохаммадом Акрамом Хпыльваком во время его выступления в Кабуле на посвященной мирному процессу в Афганистане конференции, в которой приняли участие известные ученые, аналитики и представители средств массовой информации.

Глава высшего совета мира сказал, что афганский народ не согласится с выводом иностранных войск, пока война не закончится, а в стране не установится мир и стабильность.

Мохаммад Акрам Хпыльвак подтвердил, что вывод иностранных войск является одним из условий движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для начала переговоров, однако, он заверил, что это вопрос не поднимался на переговорах.