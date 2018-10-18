Высокие отношения — ЕС уже готов засудить Украину: обзор «евроинтеграции»

Андрей Стеценко, , 20:20 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Всемирный банк, анализируя результаты подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, отмечает, что видимых результатов действия соглашения на сегодня нет.

«Украина имеет стратегически важное географическое положение…, крупнейшие в Европе площади плодородных земель, многочисленное население с высоким уровнем образования. Кроме этого, страна заключила в 2015 году Соглашение об ассоциации с ЕС… Все это открывает перед Украиной большие возможности для наращивания объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. … Однако выгоды, связанные с открытостью для торговли, в частности, перетекание технологий и знаний, до сих пор остаются весьма ограниченными», — говорится в отчёте ВБ.

Аналитики банка пишут то, о чём нам давно известно: о сырьевом характере экспорта, об утрате рынков сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако в отчете есть и довольно ценные наблюдения:

«В Украине доля экспорта в рамках глобальной цепочки добавленной стоимости в 2014 году составляла всего 5,7%, тогда как в Польше — 27%, в Румынии и Турции — 38%, во Вьетнаме — 59%».

Это означает, что Украина практически не включена в глобальное разделение труда, всемирные производственные цепочки. А раз так, то о какой интеграции с ЕС вообще идёт речь?

Набирает дальнейшие обороты конфликт между Украиной и Венгрией, вызванный практикой принятия в венгерское гражданство жителей Закарпатской области Украины. Венгерская сторона заявила о намерении обвинить Украину в нарушении Соглашения об ассоциации. Об этом стало известно во время визита в Закарпатье венгерской делегации. Целью визита была встреча с местными общественными организациями украинских венгров, а громкое заявление сделал государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Янош Потапи.

Политолог Руслан Бортник утверждает, что Украина в этом году в принципе провалила исполнение обязательств по СА с ЕС.

«Принятие лишь десятой части законопроектов из дорожной карты с ЕС — это очень мало. Выполнялось только то, на что не требовалось особых усилий или не касалось деятельности власти и коррупции, то есть какие-то формальные и виртуальные обязательства. Относительно реальных внутренних реформ ничего принято не было. Все остальное было провалено», — пояснил он в комментарии для «Голос.ua».

Напомним, ранее проблемы по выполнению обязательств осторожно признала и вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«Что касается Украины, то да, у нас есть очень всеобъемлющее и глубокое Соглашение о зоне свободной торговли. И мы должны ускорить реализацию и имплементацию этого соглашения, которое, мы надеемся, выведет украинскую экономику, интегрирует ее все ближе к открытому рынку Европейского союза», — заявил и председатель представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

В то же время он признал, что система международной торговли не является совершенной, она имеет пробелы и дисбалансы, над которыми необходимо работать, «но протекционизм — это не ответ».

В глобальном рейтинге паспортов мира по версии Henley & Partners паспорт гражданина Украины опустился с 38-го на 41-е место (всего в рейтинге участвуют паспорта 106 государств мира). Впрочем, украинцы, как и 3 месяца назад (рейтинг пересматривается ежеквартально), могут посещать 128 стран мира без необходимости предварительно обращаться за получением визы. Изменение же позиции в рейтинге вызвано тем, что другие страны улучшили свои позиции.

Трудовая миграция

Вследствие банковского кризиса 2014−2016 гг. (в течение 3 лет количество банков сократилось примерно с 200 до 90) на рынке труда Украины образовался избыток банковских работников. Однако к настоящему моменту его уже нет. Даже наоборот — банки не могут найти персонал. Причина всё та же — миграция украинцев на европейский рынок труда. Разумеется кассирам и менеджерам банков приходится устраиваться с понижением: в лучшем случае кассирами супермаркетов, в худшем — идут на полностью неквалифицированную работу. Как уточняет UBR.ua, на Украине наблюдается обратный процесс: кассиров супермаркетов берут на работу в банки, доучивая их на месте.

Украина в очередной раз грозит своим трудовым мигрантам проблемами с пенсией. Однако попутно выяснилось, что между Польшей и Украиной до сих пор не заключено соглашение о зачёте трудового стажа. Об этом упомянул министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, его подписание планируется до конца текущего года. Большой вопрос, почему оно не подписано до сих пор, учитывая количество мигрантов из Украины в Польше.

Также следует добавить, что сами украинцы не очень-то и боятся, поскольку перспектива лишений не слишком страшит.

«При трудовом стаже 35 лет вам будет гарантирована пенсия 1489 грн», — пишет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в Facebook (имея в виду, очевидно, минимально возможную пенсию, начисляемую при достижении пенсионного возраста и наличия необходимого стажа).

По текущему курсу это примерно 46 евро, потерять которые украинцу не страшно: проще заработать себе пенсию в той же Польше. Возможно, как раз поэтому соглашение о взаимном учёте трудового стажа до сих пор не подписано — оно мало кому нужно и его некому лоббировать.

Следует отметить также, что правительство изначально неверно подходит к проблеме.

Проектный менеджер Офиса реформ Кабинета министров Украины Ольга Макогон в своём материале для издания «Новое время» пишет, что трудовая миграция на Украине находится вне сферы управления государства. Мы с этим согласимся с одной важной поправкой: государство при этом изо всех сил стремится доказать обратное.

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко напоминает, что западные регионы Украины ещё во времена УССР считались трудоизбыточными: трудовых ресурсов тут было значительно больше, чем мест, где они могли бы работать. Поэтому мигрировать в поисках работы и лучшей жизни западные украинцы начали ещё в конце XIX века. Те же, кто оставался, нередко находили своё призвание в уголовной и околоуголовной деятельности (контрабанда, феномен батярства в межвоенном Львове), а также в политике и терроризме (ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теракты против представителей власти).

В УССР проблему эффективно решили, создавая на Западной Украине высокотехнологичные производства, требовавшие большого количества трудовых ресурсов (со средним или даже средним техническим образованием). И вот теперь мы наблюдаем обратный процесс.

Одновременно Ольга Макогон пишет о том, что на Украине публична только одна сторона этой проблемы.

«Массовая трудовая миграция украинцев за границу является следствием множества негативных социально-экономических факторов. А трудовая миграция иностранцев в Украину пока что остаётся закрытой темой, что рассматривается как составляющая часть общей миграционной политики, приоритетом для которой является законность оснований нахождения иностранцев в Украине. Подобный подход к реализации государственной миграционной политики является ограниченным, поскольку в стороне остаётся урегулирование вопросов внешней трудовой миграции граждан Украины, а закон Украины о внешней трудовой миграции выполняется неэффективно», — рассуждает чиновник.

Эксперты указывают на то, что трудовая миграция несколько оздоровила ситуацию в украинском образовании. Так, если прежде высшая школа в избытке штамповала юристов и экономистов, то теперь молодые украинцы идут в ПТУ за профессией. Чтобы после получения диплома тут же выехать на заработки. Вакансии ищут заранее, а выезжают сразу группами из нескольких человек со своего же потока.

О массовой миграции молодёжи трудовых профессий пишет, в частности, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров (весной прошлого года лишился своего поста по обвинению в соучастии в мошеннических схемах со средствами госкомпаний на сотни миллионов гривен, но был оправдан). Бывший чиновник в материале для издания «Обозреватель» пишет, что отыскал способ остановить миграцию молодёжи: правительству лишь нужно гарантировать выпускнику ПТУ… первое рабочее место. Однако пример с банковским персоналом показывает, что экс-чиновник сильно отстал в своём понимании украинского рынка труда.

На прошлой неделе в ФРГ всё-таки проголосовали за закон об иммиграции, упрощающий принятие на работу граждан из стран, не входящих в ЕС. При этом в ходе обсуждения он оказался ещё более ориентированным на Украину, чем в момент подачи. Так, на беженцев закон распространяться не будет, т. е. сотням тысяч выходцев из Ливии и Сирии он никак жизнь не упростит. Другое дело — Украина.

Впрочем и для неё новый закон — скорее, калиточка в заборе, а не широкие ворота. К соискателю по прежнему предъявляется требование знания немецкого языка. Преподают его лишь в немногих школах, а курсов изучения пока немного: украинцы в основном штудируют английский и в последние несколько лет — польский.

Некоторые эксперты предлагают не паниковать, ждать, когда сбудутся радужные прогнозы роста украинской экономики от МВФ и ВБ, и надеяться на возврат гастарбайтеров обратно.

«У многих экономистов вычитал и считаю так же, что как только в Украине зарплата приблизится к 600−700 долларам для всех (не так, как сейчас, по официальной статистике, это только в Киеве и еще паре регионов), а вот реально по всей стране будут такие средние зарплаты — остановится поток, и, возможно, даже будет возврат», — утверждает в эфире телеканала «24» кандидат политических наук Александр Палий.

Но тут есть маленькое «но»: даже в кажущиеся теперь тучными времена президентства Виктора Януковича средняя зарплата достигала максимум 450 долл. Не говоря уж о том, что с тех пор у украинцев значительно выросли затраты на коммунальные услуги. В остальном же всё сказали аналитики ВБ: такой зарплате неоткуда взяться, пока Украина производит сырьё и не включена в глобальные цепочки создания добавленной стоимости.

Экономика и экспорт

С 19 октября Украина переходит ещё на один стандарт ЕС — единый национальный список товаров двойного назначения, подлежащих при международных передачах экспортному контролю.

Государственная фискальная служба Украины публикует свежую статистику по экспорту в страны ЕС. В январе-августе Украина продала входящим в него странам товаров на сумму 13 млрд долл. (+18% к аналогичному периоду прошлого года). Однако страны ЕС за тот же период продали Украине продукции на сумму 15,434 млрд долл. Таким образом, негативное сальдо от торговли с ЕС — 2,43 млрд долл. Доля ЕС в экспорте Украины остаётся на уже достигнутом уровне (42%) — не уменьшается, но и не растёт.

Экспорт мёда в ЕС за 9 месяцев 2018 года обвалился до 27,8 тыс. тонн (-40% к аппг, — 9% к январю-сентябрю 2016 года), рассказала национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка. Однако причин такого резкого падения она не называет.

Зато экспорт замороженной малины продолжает расти. Только в июле-августе Украина экспортировала 2,6 тыс. тонн этой продукции (на четверть больше, чем за тот же период прошлого года), причём основным потребителем украинских ягод остаётся ЕС: 80% забирает Польша, остальное — прочие страны Европы. В то же время увеличение поставок сбило цену на товар: выручка фермеров в июле-августе упала на 5%.

Также ЕС становится рынком сбыта для производителей соков. К настоящему моменту Польша потребляет 45% всего экспорта, Словакия — 11%. В целом же на ЕС приходится до 60% экспорта (27 тыс. тонн за первое полугодие).

Государственное предприятие «Артёмсоль» за январь-сентябрь 2018 г. увеличило поставки соли в ЕС до 645 тыс. тонн (+22,5% к аппг). Таким образом, в ЕС было продано около 46% продукции предприятия за этот период.

Достаточно активно наращивает Украина экспорт рапсового масла. За июль-август (первые 2 месяца 2018/2019 маркетингового года) 43 тыс. тонн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017/2018 м. г. При этом на рынок ЕС сегодня попадает 79% этого объёма. Основные потребители украинского рапсового масла в ЕС — Польша и Франция, а двукратный рост экспорта вызван неурожаем рапса в Европе. Аналитики допускают, что в новом м. г. Украина сможет обновить рекорд 2008/2009 м. г. (2,6 млн тонн за сезон).

Сохраняется наметившаяся ещё в прошлом году тенденция: страна победившего евромайдана продолжает оставаться импортёром… свинины, архетипического продукта для Украины. Более того, за 9 месяцев текущего года в страну ввезли 19,6 тыс. тонн свиного мяса стоимостью 36,8 млн долл., а на экспорт отправили всего 1,5 тыс. тонн стоимостью 3,2 млн долл. Нетрудно заметить, что средняя стоимость тонны украинского мяса более чем на 250 долл. дороже, чем импорта из ЕС.

Несмотря на то, что депутаты Верховной рады ещё в сентябре проголосовали за отмену моратория на экспорт леса-кругляка, эта история для Украины ещё не закончена.

«К сожалению, Украина действительно с внедрением моратория на вывоз леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации. Это обязательство будет рассматриваться в рамках торгового арбитража. И со стороны Евросоюза есть готовность начать этот торговый арбитраж между Украиной и ЕС», — предупредила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге.

При этом вице-премьер говорила о нём как о ещё не принятом документе («…законопроект от правительства находится на рассмотрении Верховной рады очень длительное время, может, больше года»), а значит, документ, проголосованный уже почти 1,5 месяца назад, просто не подали на подпись спикеру парламента и/или президенту. Вряд ли это случайность, скорее, сознательное торможение введения документа в юридический оборот — из-за чего ЕС через вице-премьера по евроинтеграции и пригрозила Украине арбитражем.

Хотя ЕС, наоборот, стоило бы подумать над тем, чтобы замять это дело. Директор британской неправительственной организации Earthsight Сэм Лоусон (прежде организация уже исследовала вопрос незаконного экспорта украинского леса в ЕС) заявил, что каждый третий кубометр леса из Украины попадает в ЕС с нарушением закона. Как правило, речь идёт о полностью поддельных документах или несоответствии продукции документам (пресловутые «дрова»).

Напомним, этим летом Earthsight опубликовала результаты скандального исследования, согласно которым за последние 4 года экспорт леса из Украины в ЕС вырос на 75%, а его объём достиг 1 млрд евро. Государственное агентство лесного хозяйства тогда раскритиковало результаты расследования и даже пригрозило подать на Earthsight в суд, однако так этого и не сделало.

И, скорее всего, не подаст.

«Дровами и древесиной для сжигания в Украине считаются бревна длиной до двух метров с определенным качеством древесины (сучкуватость). Однако при невнимательном отношении к этому качеству дровами можно назвать древесину, из которой можно делать мебель», — пишет по этому поводу издание «Зеркало недели».

Издание «Бизнес-Цензор» уточняет, что основными потребителями украинской древесины стали румынские компании Egger и Kronospan (производители мебели), компания из Венгрии Swisskrono (производитель мебели), а также австрийская Pisec Gesellschaft (производитель пиломатериалов).

Что же до причин такой резкой реакции Госагентства, то украинские СМИ указывают на дружеские отношения Владимира Бондаря (возглавляет Госагентство) и Юрия Луценко (генпрокурор Украины). Одновременно сын Юрия Луценко, Александр, значится совладельцем двух компаний, занимающихся лесозаготовками и лесопильным производством.

Гранты, программы целевое финансирование

6 украинских компаний стали победителями четвертой волны грантовой программы «Климатические инновационные ваучеры», финансируемой ЕБРР. Общий призовой фонд составляет 1 млн евро, победители получат ваучеры на сумму 20 тыс. евро на реализацию программ, улучшающих экологию.

Украина получит 5 млн евро на развитие украинской части Дунайского региона (районы Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей). Это стало возможным благодаря ратификации Украиной Дунайской транснациональной программы — общеевропейского плана развития региона по ряду направлений (инфраструктура, энергоэффективность, экология и т. п.).

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