В Дании недееспособных граждан допустят до участия в выборах

Копенгаген, , 07:24 — REGNUM После года ожесточенных дискуссий в правительстве Дании заявили о намерении внести изменения в закон о правах недееспособных лиц и допуске таковых до участия в выборах уже в грядущем 2019 году.

Согласно изданию Berlingske, правительство Дании заявило о планируемом изменении закона о недееспособных лицах и предоставления таковым активного избирательного права. Прецедентом для начала процесса стало вынесенное год назад решение Верховного суда Дании по делу четырех недееспособных граждан (людей с психическими расстройствами) Дании, в котором суд постановил, что отказ последним в участии в общенациональных выборах 2015 года не входит в противоречие с положениями Датской конституции и международных конвенций. Однако общественная дискуссия заставила правительство вернуться к этому вопросу.

Поправки затронут две тысячи датских граждан, которые до сих пор не имели права участвовать в выборах. Проект был поддержан абсолютным большинством голосов в Фолькетинге. Поправки вступят в силу в январе 2019 года.