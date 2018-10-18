Премьер-министр Израиля Нетаньяху созывает военно-политический кабинет

Иерусалим, , 17:42 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о проведении совещания военно-политического кабинета. Данное решение связано, в первую очередь, с обострением конфликтной ситуации между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что в совещании примут участие министр обороны Израиля Авигдор Либерман, глава совета по национальной безопасности страны Меир Бен Шабат, глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Надав Аргаман и другие высокопоставленные военные. Начальнику генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкоту пришлось прервать свою поездку в США для того, чтобы принять участие в совещании.

Стоит отметить, что в ведении военно-политического кабинета находится принятие решения о начале военных операций страны. Ни премьер-министр, ни министр обороны страны такими полномочиями не обладают.