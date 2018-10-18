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Министра обороны Израиля назвал депутата парламента террористом

Политика

Комиссия по этике израильского парламента уже объявила выговор политику

Иерусалим, 18 октября 2018, 20:44 — REGNUM  17 октября комиссия по этике Кнессета Израиля объявила выговор министру обороны страны и председателю партии «Наш дом — Израиль» Авигдору Либерману. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, политика обвинили в оскорблении коллеги арабского происхождения.

Ранее в своем Twitter министр Либерман опубликовал запись, в которой назвал депутата от партии «Объединенный арабский список» Ханин Зуаби террористкой. В ответ на столь эмоциональное заявление Зуаби подала жалобу в комиссию по этике Кнессета Израиля.

Комиссия осудила высказывание министра обороны, отметив, что «в легитимной общественной дискуссии не должно быть места личным оскорбительным выпадам в адрес народных избранников. Это особенно важно, когда речь идет о подобных выпадах со стороны коллег».

Однопартиец Либермана Одед Форер поддержал министра, заявив, что «комиссия сделала выговор министру обороны за то, что он просто назвал вещи своими именами».

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Зарубежная хроника
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