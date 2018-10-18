Нагорный Карабах: чем довольны Мамедъяров и Мнацаканян?

Станислав Тарасов, , 14:13 — REGNUM

На карабахском направлении происходит странное политико-дипломатические оживление. Странное потому, что политики стали выступать с заявлениями, которые практически невозможно расшифровать. Начнем с того, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе своего выступления на встрече глав МИД стран «Восточного партнерства» в Люксембурге заявил следующее:

«Проведенные с главой МИД Армении встречи, разговор, состоявшийся между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, дают нам положительный импульс идти вперед… Лишь после выборов в Армении станет ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности, а это прежде всего означает вывод армянских войск с азербайджанских территорий… Азербайджан в свою очередь, как уже не раз заявлялось, готов к субстантивным и направленным на результат переговорам».

Интригующая логика. Ведь можно было дождаться исхода политической борьбы в Армении, понять и оценить новую ситуацию, а потом уже двигаться вперед к каким-то договоренностям. Но Баку стал действовать иначе, что внешне создает впечатление, будто бы он полез в воду, не зная брода. Или зная? Скажем, когда в ходе устных бесед в Душанбе президент Азербайджана Ильхам Алиев сознательно сыграл на стороне премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Напомним, что стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск в зоне конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также Баку и Ереван решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами сторон конфликта (Пашинян и Алиев договорились поручить министрам обороны снизить напряженность на границе).

В свою очередь там же, в Люксембурге, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщив, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) планируют в ближайшее время посетить регион нагорно-карабахского конфликта, уточнил, что «с момента прихода к власти в Армении нового правительства наблюдается хорошая динамика в урегулировании карабахского конфликта» и «эта динамика сохранится». Хорошо. С «динамикой» понятно, она и раньше временами то активизировалась, то затухала, однако не было результата. Нынешние оптимистические заявления глава МИД Азербайджана и Армении наводят на мысль, что в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта таки достигнут какой-то результат, о чем конфликтующие стороны предпочитают умалчивать.

Наконец, президент Армении Армен Саркисян 8−9 октября побывал в Москве с незаявленным визитом, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и его замом Григорием Карасиным. До этого Саркисян посетил Нью-Йорк и Париж, то есть столицы двух остальных стран — сопредседателей Минской группы. Сразу по возвращении в Ереван армянский президент направился в Степанакерт, где провел встречу с главой Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакяном. В этой связи в кругах московского экспертного сообщества поползли слухи о том, что Саркисян проводит закрытую «челночную дипломатию», связанную с какими-то новыми вариантами карабахского урегулирования.

Идем дальше. На днях Баку и Ереван посетил с визитами заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. В Баку он «неожиданно» заявил, что Вашингтон «серьезно относится к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов». Следующий ход сделал завершающий свою миссию посол США в Армении Ричард Миллз. В интервью EVN Rеport он заявил буквально следующее: «Я был удивлен, когда впервые сюда приехал и выяснил, что большинство встретившихся мне армян против возвращения оккупированных территорий как части переговорного процесса. Меня удивляет тот факт, что в Армении практически не проводится обсуждений по поводу приемлемых решений и компромиссов. Долгие годы в представлениях моего правительства эти территории были захвачены для того, чтобы потом использовать по формуле «статус в обмен на территории».

Это заявление посла вызвало в Армении скандал. Пашинян назвал высказывание Миллза по карабахской проблеме «уходящим месседжем уходящего посла». Но почему? Ведь он просто изложил одну из позиций, прописанную в Мадридских принципах, которые являются основой переговорного процесса и от которых Армения и Азербайджан до сих пор не отреклись? Можно предполагать, что таким образом Миллз предпринял попытку провести по только одному ему известным причинам операцию упреждающего свойства. «Позиция Армении касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта неоднократно подчеркивалась, она отражена в программе правительства страны», — так прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Но интрига этим не исчерпана.

Некоторые армянские издания стали заявлять, что якобы «изменилась» позиция стран — сопредседателей МГ ОБСЕ, что вынудило вступить в игру уже посла России в Армении Сергея Копыркина. Отвечая на вопрос о возможных изменениях на фоне заявления Миллза, он подчеркнул, что «позиция России в отношении карабахского урегулирования остается прежней». По его словам, «на сегодняшний день мы не видим альтернативы формату Минской группы, но, повторюсь, что поиск решений, безусловно, дело самих сторон». В реальности же в нынешних условиях карабахский конфликт сохранит прежний статус-кво. Каких-либо решений до завершения в Армении избирательного цикла ожидать вряд ли приходится.

Но если Баку и Еревану удастся сохранить «дух» Душанбе и волю в стремлении договориться, можно ждать самых неожиданных решений через дипломатические развороты. Это, конечно, лучше, чем ставка на повышение уровня военной и другой эскалации, чтобы спровоцировать Армению или Азербайджан.